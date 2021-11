La gara andata in scena al PalaBianchini nella serata di Halloween non ha sortito il risultato sperato per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket che, dopo un buon avvio di partita, ha giocato il secondo e il terzo quarto decisamente al di sotto delle proprie potenzialità, ritrovando la verve nell’ultima frazione e rendendosi autrice di una buona rimonta.

Gli istanti finali hanno, però, decretato il successo dell’Eurobasket Roma sul risultato finale di 59-64.