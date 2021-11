“Puliamo il Mondo”, dai fondali di Sperlonga circa 50 kg di rifiuti

Oltre 3 sacchi per circa 50 kg di rifiuti, soprattutto plastica, ma anche resti di barche,

pezzi di giocattoli e persino un oblò di una lavatrice: è questo quanto raccolto ieri

nei fondali di uno dei luoghi più belli della costa del Parco Riviera d’Ulisse, quelli che

ricadono vicino punta Capovento, a Sperlonga.

La raccolta, nella giornata di ‘Puliamo il mondo’, evento di Legambiente su scala nazionale e qui organizzato dalla società porto di Sperlonga, dal Consorzio Sperlonga Turismo, con la collaborazione di Sperlonga Pescaturismo e soprattutto dello Sperlonga Diving Center.





Il racconto di quanto ritrovato i mare, dall’esperto subacqueo, titolare dello Sperlonga Diving Center, Giovanni Minelli. “Abbiamo trovato un po’ di tutto: materiale portato probabilmente dai fiumi, pezzi di barche, vecchie reti da pescatore, e soprattutto plastica. Tante bottiglie, bottigliette, contenitori, pezzi di giocattoli e altro ancora”.

Da sottolineare come negli anni la quantità di rifiuti sui fondali sperlongani sembra

diminuire come conferma il responsabile della società Porto di Sperlonga, Massimo

Leone: “E’ vero, di anno in anno abbiamo notato meno materiale rispetto alle volte precedenti. Il problema però, è che questo materiale altamente inquinante rimane negli anfratti e nelle insenature più nascoste, andando a dare fastidio proprio ai pesci e alle specie che si riproducono proprio in quegli spazi”.

Per arginare il problema dei rifiuti in mare però, bisogna agire anche a monte, come sottolinea Paola Marcoccia, presidente del Circolo Intercomunale Legambiente ‘Luigi Di Biasioì APS: “È necessario fare ancora molto per evitare che tutti questi rifiuti arrivino in mare e sulle spiagge: bisogna lavorare sull’economia circolare, su nuove leggi che riducano a monte questo problema e anche modificare i nostri stili di vita”.

Per il presidente del Consorzio Sperlonga Turismo, Leone La Rocca, ora la priorità è il

ripristino del sistema di boe a protezione del perimetro acquatico delle zone

protette della costa. “Siamo già al lavoro per chiedere formalmente agli enti preposti

di ripristinare le perimetrazioni nelle aree protette. Una sicurezza non solo per i

bagnanti ma soprattutto per preservare quei tratti di costa che vanno difesi dagli

inquinanti ma anche dall’attività dell’uomo”.