Lavori al cimitero, spunta un mosaico. Atteso un sopralluogo

Nel cimitero civico di Cisterna di Latina è tornata alla luce una porzione di pavimentazione con mosaico. Un rinvenimento la cui effettiva importanza sarà valutata nel corso di un sopraluogo programmato a breve da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti.

Il sindaco Valentino Mantini, appresa la notizia del ritrovamento, si è subito attivato contattando l’ente deputato alla tutela, conservazione e valorizzazione dei beni immobili di interesse storico e artistico, il cui sopralluogo dovrebbe avvenire già nella prossima settimana.





La pavimentazione è stata scoperta durante i lavori di manutenzione in corso nei locali che ospitano gli uffici del cimitero. Il pavimento si estende per circa 20 metri quadri e al centro è presente un mosaico in tessere bianche e nere raffigurante un teschio con ossa incrociate, sormontato dal simbolo della croce, mentre sotto si trova la sigla G.E.P. e un bastone pastorale con una spada incrociati. Agli angoli del riquadro che perimetra l’insieme si vedono dei fasci di spighe di grano e altri elementi vegetali.

“Nell’immediato – ha spiegato il sindaco – è stato disposto di sospendere i lavori che intanto proseguiranno in altri ambienti del cimitero, e di mettere in sicurezza l’area. Sarà la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ad attestare il valore artistico del pavimento, ma intanto per noi ha sicuramente una importante valenza da punto di vista storico per la comunità”.