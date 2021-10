Come ogni anni il 1 novembre viene celebrata la festa dei Santi che è una giornata “rossa” sul calendario.

Per tale motivo, il Comune di Spigno Saturnia comunica una variazione sul calendario della raccolta differenziata porta a porta.





Per la precisione: la raccolta del “secco indifferenziato” prevista per il lunedì, nella giornata del 1 novembre non verrà effetturata.

Sarà possibile conferire, il secco il giorno successivo, martedì 2 novembre, insieme all’umido-organico.