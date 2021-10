Con un’ordinanza, pubblicata ieri attraverso i propri canali social, a Monte San Biagio questa mattina è scattata un’ordinanza con divieto di transito da Via Roma nei pressi della farmacia, a Piazza Vernone per lavori di messa in sicurezza del Belvedere Saint Romani le Puy

L’ordinanza prevede che il divieto di transito sia istituito dalle dalle ore 7.00 fino a termine lavori.