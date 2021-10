Aprilia, dai domiciliari al carcere: protagonista un 29enne

Nella giornata di ieri, ad Aprilia, i Carabinieri hanno dato esecuzione alla misura cautelare di aggravamento della pena in carcere emessa dal Tribunale ordinario di Latina a firma del Gip La Rosa, nei confronti di un 29 enne della provincia di Napoli, già sottoposto agli arresti domiciliari nel suddetto comune pontino.

Le determinazioni intraprese dall’Autorità giudiziaria, riguardo la non idoneità della precedente misura restrittiva domiciliare, sono la conseguenza delle ripetute violazioni alle prescrizioni imposte al detenuto, puntualmente riscontrate dall’Arma dei carabinieri di Aprilia che aveva tratto in arresto l’uomo il 20 ottobre scorso.





“Nella circostanza – spiegano i Carabinieri – l’uomo era stato trovato in possesso, unitamente ad altro soggetto, di kg. 2,326 di “marijuana”, gr. 64,1 di “cocaina ” tre bilancini di precisione, materiale vario per il confezionamento, e k g. 1,640 di “ hashish ” suddiviso in 5 panetti occultati all’interno di confezioni di giocattoli ermeticamente sigillate rinvenute in parte nella disponibilità di entrambi al momento del fermo. L’arrestato sarà ora trasferito presso una casa circondariale disponibile.”