Studenti di Cisterna di Latina premiati dalla chimica di base

Anche quest’anno, il Festival della Scienza di Genova ha ospitato la Cerimonia conclusiva della XXIV edizione del concorso “Premio Nazionale Federchimica Giovani – sezione chimica di base e plastica”, in modalità digitale.

Il concorso è stato realizzato da Assobase e PlasticsEurope Italia – le Associazioni di Federchimica che rappresentano il comparto industriale della chimica di base e delle materie plastiche -, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione. La partecipazione all’edizione 2020-2021 del Premio è stata possibile grazie alla forte motivazione di insegnanti e studenti che, nonostante le difficoltà affrontate a causa dell’emergenza Covid-19, hanno deciso di concorrere lavorando anche attraverso la didattica a distanza.



Agli studenti dell’Istituto Comprensivo Plinio Il Vecchio di Cisterna di Latina è stato assegnato il secondo premio, per le scuole secondarie di primo grado.





Il progetto “ Bella Soda “, è stato realizzato da due classi dell’istituto per approfondire, attraverso la realizzazione di un giornalino, la conoscenza dell’idrossido di sodio, più comunemente conosciuto come “soda caustica” ed il suo impiego in diversi prodotti di uso quotidiano.

I riconoscimenti sono andati ad altre 11 scuole del Paese, dalle provincie di Bari, Cremona, Lecco, Milano, Napoli, Padova, Roma, Teramo, che si sono distinte per avere realizzato manufatti, ricerche e approfondimenti, video e canzoni, sul tema della chimica di base e della plastica.