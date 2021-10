Fratelli d’Italia Sabaudia, Magnanti nominato coordinatore

Il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Latina Nicola Calandrini ha nominato Dionisio (Tonino) Magnanti nuovo coordinatore di Fratelli d’Italia a Sabaudia.

“Tonino è reduce dall’ottimo lavoro svolto a San Felice Circeo e per questo l’ho ritenuto la persona giusta per riorganizzare il partito a Sabaudia”, spiega il senatore. “A lui andrà il compito di preparare il partito in vista delle elezioni del 2022, con l’obiettivo di portare la città fuori dall’ennesima stagione di civismo i cui risultati non possono certo dirsi entusiasmanti. Colgo l’occasione per ringraziare il coordinamento uscente per quanto svolto sinora. A Tonino e al resto del partito locale auguro buon lavoro”.