Ciclismo, domenica il I° Trofeo Terracina Cycling Veneta Group

Si torna in sella grazie al Giro dell’Agro Pontino, l’affermato circuito ciclistico di Opes che offre sempre nuove ed avvincenti gare itineranti per i territori della pianura pontina. Ad organizzare la prossima tappa, che andrà in scena domenica 31 ottobre è la Asd Terracina Cycling.

La manifestazione di carattere nazionale prende il nome di I° Trofeo Terracina Cycling Veneta Group e impegnerà il serpentone per ben 75 km. L’evento prenderà il via dopo il ritrovo alle ore 8 in località Frasso, presso l’Agriturismo Morgante. Le strade interessate dalla gara saranno via degli Albucci, attraversamento Migliara 55, via Conella, via Vadorotto, Migliara 55, Strada Provinciale 73 (Lungo Pedicata), via Nove Ponti e rientro in via degli Albucci.





La partenza ufficiale della dodicesima tappa del circuito sarà data alle ore 9. Stavolta il gruppone dovrà cimentarsi nell’impresa di otto giri da ripetere per ben nove volte. “Siamo pronti per la dodicesima tappa del circuito che si svolgerà a Terracina – commenta Michele Romaggioli responsabile del ciclismo Opes – Nonostante tutte le difficoltà alla quali va incontro l’organizzazione di manifestazioni in questo periodo storico, possiamo affermare che le gare del Giro dell’Agro Pontino fino ad ora svolte, si sono realizzate al meglio e con grande successo. Questo – sottolinea Romaggioli – è merito senza dubbio di chi investe tempo e risorse per la propria passione come tutti i responsabili delle nostre tappe. Ringrazio loro, il sostegno di Opes e tutto il gruppo che gareggia domenica dopo domenica con entusiasmo e partecipazione”.

Per non perdere tutti gli sviluppi è possibile seguire i canali social dedicati agli eventi ciclistici 2021 su www.opeslatina.it, sulle pagine Facebook Opes Latina e Opes Ciclismo, su Instagram Opes Latina e girodellagropontino. Per ulteriori informazioni scrivere alla mail ufficiale ilgirodellagropontino@gmail.com.