Schianto contro un furgone sulla Pontina, centauro elitrasportato

Un centauro è stato elitrasportato all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina dopo essere rimasto gravemente ferito in un incidente lungo la Pontina.

Il sinistro si è verificato nella tarda mattinata di giovedì – erano circa le 12.30 – nel territorio di Terracina. Stando alle ricostruzioni a caldo, l’uomo viaggiava in sella a un maxi-scooter schiantatosi contro un furgone che in quei momenti si apprestava a svoltare alla propria sinistra, per immettersi in una stazione di servizio.





La ricostruzione della dinamica dei fatti è al vaglio degli agenti della polizia stradale diretti dal sostituto commissario Giuliano Trillò, che si sono occupati anche del servizio di viabilità, supportati dai carabinieri della Compagnia.