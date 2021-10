Sarà l’iPad uno degli oggetti più acquistati durante il Black Friday 2021

Il Black Friday si avvicina sempre di più e sono già parecchie le persone che iniziano ad informarsi su quali articoli tenere d’occhio, per poter approfittare delle super promozioni riservate a questo evento ormai famosissimo anche in Italia. Ormai, che gli oggetti hi-tech siano quelli più gettonati durante il Black Friday non è certo un segreto, ma a quanto pare quest’anno saranno in particolare i dispositivi Apple a riscuotere un successo senza precedenti. Gli appassionati della mela dunque dovrebbero stare all’erta, perché tra iPhone e soprattutto iPad i propri oggetti dei desideri potrebbero sfumare in un batter di ciglia in occasione del Black Friday 2021!

iPad: i modelli più scontati del Black Friday 2021

Gli iPad per il Black Friday e per il Cyber Monday quest’anno saranno sicuramente soggetti a promozioni davvero più uniche che rare per poterli acquistare ad un prezzo veramente vantaggioso. Quali saranno però i modelli che andranno per la maggiore e che probabilmente sarà possibile acquistare con un super sconto? Senza ombra di dubbio conviene tenere d’occhio l’iPad classico da 10.2”, che è il modello entry level del marchio, ma anche quello che continua a riscuotere un grande successo, per via del prezzo già di suo più conveniente rispetto agli altri. Durante il Black Friday dunque si potrà sicuramente trovare ad un costo particolarmente vantaggioso, da non lasciarsi sfuggire. I più esigenti invece dovrebbero tenere gli occhi puntati sull’iPad Pro perché si tratta del top di gamma di casa Apple ed offre prestazioni imbattibili da tutti i punti di vista. Il suo prezzo è davvero elevato, ma in occasione del Black Friday si potrebbe trovare in promozione ad un costo sicuramente più abbordabile.





Ipad: come non perdere le offerte migliori del Black Friday

Purtroppo, il Black Friday è un evento davvero attesissimo da moltissime persone, che ne approfittano spesso per acquistare in anticipo i regali di Natale o per concedersi quello sfizio che non si erano mai tolte per via del prezzo troppo elevato. Per questo motivo, capita di frequente che l’articolo che si desidera non sia più disponibile: i pezzi sono infatti limitati e non è raro che i prodotti esauriscano in un batter d’occhio.

Per evitare che questo accada, la cosa migliore da fare è registrarsi alle newsletter dei portali e-commerce più famosi come Mediaworld in modo da tenersi sempre aggiornati, ancora prima del Black Friday, sugli sconti che arriveranno nei giorni a seguire. Altrettanto utile può essere tenere d’occhio i volantini cartacei, per controllare le eventuali anticipazioni sulle promozioni nei negozi fisici della propria città.

Bisogna infine ricordare che il Black Friday non è l’unica occasione per acquistare l’iPad che si è sempre desiderato ad un prezzo scontato e dunque più abbordabile. Fortunatamente esiste anche il Cyber Monday, che cade il lunedì successivo al Black Friday e che è stato pensato proprio per coloro che non sono riusciti ad acquistare ciò che volevano nei giorni precedenti. Si può dunque continuare a cercare il proprio modello preferito ad un prezzo scontato, anche il lunedì dopo il Black Friday.