Maltrattamenti in famiglia e lesioni, 38enne arrestato

Giovedì mattina, ad Aprilia, i carabinieri della Stazione locale hanno tratto in arresto un 38enne del posto. Tutto è nato da un’attività investigativa incentrata sui gravi maltrattamenti subìti dalla ex convivente. Indagine i cui esiti hanno poi portato il gip del Tribunale di Latina Giuseppe Cario ad emettere, su richiesta del pm Daria Monsorrò, un’ordinanza restrittiva a carico dell’uomo.

In particolare, spiegano dal Comando provinciale dei carabinieri, nei confronti del 38enne “emergevano chiare responsabilità” in merito a “reiterati episodi di violenza commessi negli ultimi quattro anni, anche nel periodo di gravidanza della vittima, ricorsa recentemente al ricovero per il pronto soccorso”.