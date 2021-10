Covid nel Lazio: 594 nuovi casi, 5 decessi e 350 guariti

“Oggi nel Lazio su 11.638 tamponi molecolari e 21.056 tamponi antigenici, per un totale di 32.694 tamponi, si registrano 594 nuovi casi positivi (+91), 5 i decessi ( = ), 357 i ricoverati (-5), 47 le terapie intensive ( = ) e +350 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,8%. I casi a Roma città sono a quota 291. Aumento atteso del valore Rt a 1.01 e lieve incremento dell’incidenza a 48.86 ogni 100 mila abitanti, rimangono buoni gli indicatori sulla capacità di tracciamento e rimangono sotto la soglia gli indici di occupazione dei posti letto ordinari e di terapia intensiva. E’ urgente procedere alla terza dose”. Lo ha comunicato in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

INVIO 1,2 MLN DI SMS: “Si sta predisponendo l’invio di 1,2 milioni di SMS – continua D’Amato – per ricordare le modalità di somministrazione della terza dose a tutti gli assistiti che rientrano nei requisiti previsti a livello nazionale e che hanno eseguito la seconda somministrazione a distanza di 180 giorni”.





RICHIAMO J&J: “Stiamo attendendo le indicazioni dal Ministero per le modalità di richiamo degli utenti che hanno ricevuto il vaccino J&J che sono oltre 270 mila”.

CAMPAGNA VACCINALE: “Oltre 8,7 milioni di dosi somministrate. Oltre il 91% della popolazione adulta e oltre 86% di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale”.

TERZA DOSE: “Oltre 145 mila dosi effettuate, superato il 20% nella fascia di popolazione over 80 anni. E’ possibile prenotare la dose booster vaccino anti Covid-19 per il personale sanitario per i quali siano passati almeno 180 giorni (6 mesi) dall’ultima somministrazione. Prenotazioni su https://www.salutelazio.it/vaccinazione-dose-booster-personale-sanitario con tessera sanitaria e codice fiscale”.

TERZA DOSE: “Over 60, è necessario velocizzare la dose di richiamo. Tutte le prenotazioni su https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home con tessera sanitaria e scegliendo il centro vaccinale o la farmacia vicino casa. Chi vuole può fare la terza dose del richiamo dal proprio medico di famiglia contattandolo direttamente”.

COVID, GLI ULTIMI DATI REGIONALI

Asl Roma 1: sono 109 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 96 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 86 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 34 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 79 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 71 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 119 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 21 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 51 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 18 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 29 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.