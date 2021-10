Prevenzione oncologica, domenica 31 a Castelforte la giornata di screening senologico

“La parola d’ordine nel campo della salute – dice il sindaco di Castelforte Angelo Felice Pompeo – è prevenzione. Fare prevenzione è una necessità che ci aiuta a vivere una buona qualità della vita e la nostra Amministrazione Comunale sull’argomento intende fare tutto il possibile affinché la sensibilità cresca”.

In questa ottica per domenica prossima, 31 ottobre, è stata organizzata una Giornata di screening senologico. A promuovere l’iniziativa è stata, in particolare, l’incaricata alle Pari Opportunità Antonella Lello, l’incaricato alla sanità il dott. Giovanni Testa e l’Assessore ai Servizi Sociali Michelina Terillo.





Lo screening senologico si terrà domenica mattina presso i locali comunali di San Rocco e le donne prenotate potranno accedere all’esame ecografico. In ragione dell’alto numero delle prenotazioni già registrate gli addetti stanno programmando altre due giornate nel mese di novembre in modo da offrire il servizio a tutte le donne che hanno già espresso questo desiderio.

A testimonianza dell’impegno e della volontà di sostenere le iniziative di prevenzione oncologica, proprio ieri pomeriggio, il Sindaco Angelo Felice Pompeo e l’intera giunta comunale hanno incontrato il responsabile del Sud pontino della LILT (Lega Italiana lotta contro i tumori) Rosario Cienzo insieme alla delegazione dei volontari formata dalla nutrizionista dott.ssa Lucia Testa, dal coordinatore dei volontari Massimo Spignese e dalla portavoce Sandra Cervone.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati i temi più scottanti relativi alla prevenzione e sono state lanciate idee e proposte concrete per l’attivazione di iniziative di prevenzione a favore, in particolare, delle donne.