FOTO – In fiamme deposito rottami d’auto: imponente colonna di fumo

Si è sviluppato a Fondi intorno alle 18 del pomeriggio di martedì 26 ottobre un incendio all’incrocio tra via Diversivo Acqua Chiara e la Strada Provinciale Fondi-Sperlonga dove insiste un’autodemolizione.

Ad andare a fuoco, con tanto di scoppi e fiamme alte diversi rottami d’auto che si trovavano nel deposito.





Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Falchi della Protezione Civile e la Polizia Locale che ha anche chiuso al traffico un tratto di via Diversivo Acquachiara per questioni di sicurezza.

Timore anche per eventuali possibili danni ambientali, sia per ciò che sta andando in fiamme, ma anche poiché nei pressi del deposito di rottami d’auto scorre l’acqua di alcuni canali della Piana di Fondi.

