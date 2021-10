Scuola di via Rubino a Formia, la soluzione che piace ai genitori

Si è svolto questa mattina, in Comune, il previsto incontro, convocato dal sindaco Gianluca Taddeo, tra tutte le parti interessate alla vicenda della scuola elementare di Castellone. Presenti il sindaco con i consiglieri Eleonora Zangrillo e Valentina Di Russo ed alcuni dirigenti comunali, nonché il dirigente dell’istituto comprensivo “Dante Alighieri”, Vito Costanzo, con l’avv. Laura Brignone, dirigente dei servizi generali amministrativi ed una folta delegazione di rappresentanti scolastici e del comitato genitori, grazie alla disponibilità di tutti, valutate anche le limitate possibilità in campo, alla fine si è addivenuti ad una condivisa soluzione del problema. Un risultato che può sintetizzarsi nello stesso commento del dott. Costanzo, il quale ha ringraziato il sindaco Taddeo ed i presenti “per la splendida collaborazione che, a differenza di quanto avvenuto in passato, ha consentito una rapida e soddisfacente soluzione della problematica”.

In pratica, alla scadenza del contratto temporaneo di affitto di alcuni locali con un’azienda cittadina di via Vitruvio, da lunedì 8 novembre, le due seconde classi e le due quinte del plesso scolastico di Castellone, comprendenti complessivamente circa settanta alunni, verranno trasferite nei due moduli abitativi posizionati in piazza Sant’Eramo in colle, il più vicino possibile al plesso di Castellone, secondo la volontà dei genitori. Si tratta di due moderni moduli, con una superfice di oltre trecento metriquadri, assolutamente a norma, dotati di tutti i necessari confort dettati dalla specifica esigenza, con entrate ed uscite separate, condizionatori che assicurano la salubrità e la temperatura dell’aria e ben dodici bagni, oltre ad un locale dove operare lo sporzionamento dei pasti per i piccoli alunni, così come richiesto sempre dai genitori.





Il tutto, fino al completamento dei lavori in atto, di ristrutturazione e messa in sicurezza di parte della scuola elementare di Castellone ed il cui termine, secondo l’attuale cronoprogramma, è previsto per il mese di febbraio.

Nelle more, per alleviare le difficoltà di parcheggio in piazza Sant’Eramo in Colle, dove sono stati momentaneamente sottratti 24 posti auto, il sindaco Taddeo si è impegnato a far migliorare l’accesso e lo stato dell’area attigua all’ex colonia Di Donato, onde assicurare la possibilità di un parcheggio alternativo.

Dal canto suo, il dirigente della “Dante”, dott. Costanzo dopo aver segnalato ai superiori organi scolastici le molteplici carenze dell’istituto comprensivo, ha chiesto di essere ricevuto dal Prefetto di Latina, con una delegazione a cui ha assicurato la presenza anche il sindaco Taddeo, per esporre la gravità della situazione.