Precipitazioni isolate e sparse, scatta l’allerta gialla nel Lazio

Il Centro Funzionale Regionale della Protezione Civile rende noto che, a seguito delle previsioni meteo emesse dal DPC con indicazione di “Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale”, ha valutato una Criticità Codice Giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali dal mattino di domani, 26 ottobre 2021 e per le successive 12-18 ore.

Fortunatamente nulla di simile alle precipitazioni imponenti che si sono abbattute in Sicilia e nel sud Italia in questi giorni.





A causa del vento e del mare mosso, però, quest’oggi Lazio Mar ha comunicato che a causa di condizioni meteo avverse non è stata effettuata le corse unità veloce Ventotene-Formia ore 06.45 do quest’oggi e per lo stesso motivo non verrà effettuata quella Formia-Ventotene delle ore 17.30.