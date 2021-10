Incidente con feriti, uomo denunciato per guida in stato di ebbrezza

Durante la notte scorsa, i Carabinieri sono intervenuti sulla Pontina SR 148. Sul posto i militari trovavano un’auto che dopo aver impattato con il new jersey finiva la propria corsa nella carreggiata opposta.

Alla guida del mezzo c’era un uomo di 50 anni del Burundi residente a Latina, mentre con lui viaggiava la moglie. Sia l’uomo che la donna hanno necessitato dell’intervento sia dei Vigili del Fuoco che del 118





In particolare, l’uomo, trasportato presso l’ospedale Santa Maria Goretti, a causa delle gravi lesioni riscontrate. Una volta nel nosocomio, subiva l’amputazione del braccio sinistro per poi essere ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

Il successivo esame alcolemico eseguito mostrava un tasso pari a 1,80 g/l. Per tale motivo l’uomo veniva denunciato all’autorità giudiziaria per guida sotto l’influenza dell’alcool, procedendo al sequestro dell’autovettura convolta nel sinistro.