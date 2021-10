Condannato il 21enne che, il 31 maggio scorso, dopo non essersi fermato all’alt a lui dato dai carabinieri mentre a Latina viaggiava in sella a uno scooter, venne inseguito dai militari e trovato in possesso di una pistola.

Il giudice per l’udienza preliminare Giuseppe Cario ha condannato Giorgio Rizzi a tre anni di reclusione.





L’imputato era stato trovato, nello specifico, con una pistola calibro 9*21 rubata ad Aprilia, un caricatore con 12 proiettili e una parrucca.