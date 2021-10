Il governatore Zingaretti consegna a Tim Burton il premio ‘Lazio, Terra di Cinema’

Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha consegnato ieri mattina, all’Auditorium Parco della Musica a Roma, al regista Tim Burton il premio “LAZIO, TERRA DI CINEMA”, il riconoscimento onorifico, istituito dalla Regione Lazio, destinato a personalità del mondo del cinema e dell’audiovisivo che si siano particolarmente distinte per il loro impegno e per i risultati conseguiti nel settore.

Nel corso dell’iniziativa il Presidente Zingaretti ha voluto porre l’accento sull’importanza storica dell’audiovisivo per il territorio, ricordando l’impegno di questi 8 anni per sostenere e sviluppare innovazione nel settore: “Prima di tutto – ha detto Zingaretti – voglio dare il benvenuto a quello che considero uno dei più grandi artisti viventi: sono felice e orgoglioso che Tim Burton sia qui a Roma. Lo sono da spettatore innamorato dei suoi film. E lo sono da presidente di una Regione che ama e sostiene il grande cinema. Il Lazio è sempre ‘Terra di cinema’ con una grande storia alle spalle e anche con un presente pieno di vitalità, con maestranze, talenti, centinaia di imprese specializzate, borghi e luoghi dove vengono a girare film da tutto il mondo. Noi in questi anni, come Regione, abbiamo fatto una grande scommessa sulla vocazione internazionale di Roma e del Lazio, come centro di gravità del cinema italiano ed europeo, istituendo due fondi dedicati alle produzioni, uno dei quali destinato alle coproduzioni internazionali; abbiamo risorse per finanziare festival ed eventi, tra cui anche la Festa del cinema di Roma; abbiamo scuole dove si formano nuovi talenti e professionisti; fondi per far vivere le sale cinematografiche. Oggi, con questo premio istituito di recente, facciamo un altro passo avanti. La prima regione italiana per investimenti nel cinema, la seconda in Europa. La regione di Roma, città Unesco per l’audiovisivo.”





Queste le motivazioni che hanno portato il premio a Tim Burton: ‘Sono quelle di aver allargato i confini del cinema e aver dato spazio all’amore per il diverso, per chi combatte per uscire dall’isolamento, dall’emarginazione’.

Il Premio “Lazio terra di cinema” è rivolto a personalità del mondo del cinema e, nello specifico, alle seguenti categorie: operatori del settore del cinema e dell’audiovisivo di chiara fama internazionale che si sono particolarmente distinti nel proprio ambito ricevendo premi o titoli di rilievo internazionale; operatori del settore del cinema e dell’audiovisivo che hanno promosso con particolare efficacia il territorio del Lazio, sia in Italia che all’estero; giovani talentuosi operatori del settore del cinema e dell’audiovisivo operanti nel territorio”.

