Basket, la Benacquista Latina cede di misura nel finale a Cento

Un finale al photofinish quello andato in scena sul parquet del Milwaukee Dinelli Arena di Cento, dove ieri, domenica 24 ottobre, nerazzurri guidati da Coach Gramenzi, dopo aver disputato una gara intensa, hanno sfiorato l’impresa di conquistare il successo contro una delle squadre meglio attrezzate del campionato e al cospetto di un pubblico partecipe e numeroso. Una sfida in cui Latina ha fatto dei passi in avanti rispetto alla prestazione precedente, ma il risultato finale (65-63) non ha premiato i pontini.

I tabellini –





Tramec Cento vs Benacquista Assicurazioni Latina Basket 65-63 (12-15, 32-24, 46-43)

Tramec Cento: Zilli 8, James 7, Tommasini 13, Barnes 9, Dellosto, Ranuzzi 4, Re Marco n.e., Berti 4, Moreno 5, Gasparin 15, Guastamacchia n.e.. Coach Mecacci. Assistente Cotti. Assistente Ferlisi.

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Durante 4, Passera, Veronesi 5, Mouaha 10, Henderson 11, Bozzetto 10, Radonjic 5, Fall 8, Ambrosin, Spizzichini 10. Coach Gramenzi. Vice Di Manno. Assistente Tricarico.

Cento tiri da 2 45% (10/22), tiri da 3 28% (8/29), tiri liberi 78% (21/27), Latina tiri da 2 39% (12/31), tiri da 3 35% (8/23), tiri liberi 83% (15/18).

Arbitri: Patti Simone di Montesilvano (PE), Costa Alessandro di Livorno, Calella Daniele di Bologna.

La partita – Partenza rapidissima con un canestro per parte nei primi secondi di gioco (2-2), poi è Henderson, dopo aver subito fallo sul tiro dalla lunga distanza, a mettere a segno i 3 liberi del vantaggio nerazzurro (2-5 al 2′). Allunga Radonjic al 3′ (2-7). Cento riduce il vantaggio dalla lunetta, ma la schiacciata di Fall e la tripla di Spizzichini portano la Benacquista sul 4-12 al 4′. Time-out per la squadra di casa. Alla ripresa del gioco ruotano gli uomini su entrambe le panchine, ma si fatica a trovare la via del canestro sui due lati del campo. Si sblocca il punteggio al 7′ con la tripla di Tommasini (7-12). Bozzeto smuove anche i punti dei suoi (7-15 all’8′) ma Cento non demorde e al 9′ riesce a portarsi sul -3 (12-15). Passera spreca l’opportunità di avere l’ultimo possesso, i locali non ne approfittano e il periodo si conclude sul 12-15.

Il secondo quarto si apre con Cento che riesce a riconquistare la parità con un gioco da 3 punti di James (15-15), mentre Latina è sfortunata su varie conclusioni. La Tramec riesce a mettere nuovamente la testa avanti con un tiro libero di Zilli (16-15 all’11’). Spizzichini firma la sua seconda tripla della serata e la Benacquista torna in vantaggio (16-18). Si gioca sul filo dell’equilibrio (18-18 al 13′). Dopo una serie di tentativi sbagliati su entrambi i lati, è Radonjic a riportare avanti i suoi (18-21 al 15′). Barnes firma i due punti del -1 dei padroni di casa (20-21 a 4:46″ dalla sirena). Coach Gramenzi chiama il suo primo time-out della serata. Si torna sul rettangolo di gioco e continua l’avvicendamento nel vantaggio (22-21 al 16′). Ruotano gli uomini sulla panchina nerazzurra ed entra sul parquet anche Veronesi, ma Latina continua a essere sfortunata nelle conclusioni, ne approfitta la formazione casalinga per segnare dalla lunetta (i pontini hanno esaurito il bonus) e dal campo (25-21 al 18′). E’ proprio Veronesi a dare nuova fiducia ai suoi con la tripla del 25-24, ma Gasparin risponde con la stessa moneta (28-24 al 19′). Con 45″ sul cronometro e prima che Zilli faccia un viaggio in lunetta, coach Gramenzi chiama il secondo time-out. Il numero 0 di Cento realizza entrambi i liberi (30-24). Allunga ulteriormente la Tramec con altri liberi e si va al riposo lungo sul 32-24 e con il tiro sulla sirena di Henderson che si infrange sul ferro.

Al rientro dagli spogliatoi devono trascorrere quasi due minuti, e numerose conclusioni sbagliate ambo le parti, prima di vedere un canestro realizzato ed è firmato dai padroni di casa, che raggiungono il vantaggio in doppia cifra (34-24). Mouaha concretizza i due liberi che valgono il nuovo -8 nerazzurro (34-26 al 22′). Anche Henderson è preciso dalla lunetta e la Benacquista riduce a 6 le lunghezze di svantaggio (34-28). Botta e risposta tra Gasparin e Spizzichini (36-30 al 23′). I pontini faticano molto in attacco e continuano a rincorrere (38-32 al 25′). Bel canestro di Durante per il -4 (38-34) Cento esaurisce il bonus e al 26′ Bozzetto concretizza un solo libero (38-35). Nell’area opposta James mette a segno i due liberi che valgono il 40-35, ma l’immediata reazione pontina, con i due punti firmati da Bozzetto su assist di Durante (40-37 a 3:30″ dalla fine del quarto), precedono il time-out chiamato da Coach Mecacci. Con 2:17″ da giocare James commette il suo quarto fallo e Veronesi concretizza due liberi, sui tre a disposizione, e la Benacquista arriva sul -1 (40-39). Il sorpasso arriva a 1:45″ con l’assist di Spizzichini per il canestro di Bozzetto (40-41). Cento rimette la testa avanti (43-41 al 29′). Berti allunga con un libero (44-41 a 56″ dalla sirena). Giordano Durante riduce il divario (44-43) Berti replica per il 46-43 con cui si conclude il terzo periodo.

In avvio di quarta frazione la Tramec si porta sul 48-43 grazie a due liberi, ma la spettacolare schiacciata di Mouaha e la tripla di Henderson (i primi punti per lui dal campo) ristabiliscono la parità (48-48 al 31′). Al 33′, prima che Fall vada in lunetta per due liberi, è time-out per la panchina biancorossa. Il numero 28 della Benacquista concretizza dalla lunetta (48-50). Mouaha firma la tripla del 48-53 a 5:35″ dal termine della gara. Zilli realizza un libero, ma è ancora Mouaha, dopo un’ottima circolazione di palla, a mettere a segno nuovamente dai 6.75 per il 49-56 a 5:06″. Time-out Cento. Si torna sul parquet e Moreno riporta i suoi sul -4 (52-56 al 36′). James commette il suo quinto fallo e deve tornare anticipatamente in panchina. A 3:50″ dalla sirena time-out per Latina. Si torna sul rettangolo di gioco, ma i nerazzurri non riescono a centrare la retina, sul fronte opposto Zilli concretizza due liberi e con 3:10″ da giocare il punteggio è sul 54-56. Fall allunga sul 54-58, ma Tommasini realizza l tripla del 57-58 a 2:38″ dal termine del match. Entrambe le formazioni sono sfortunate nelle conclusioni, poi Gasparin a 1:23″ mette a segno la tripla del sorpasso dei padroni di casa (60-58). Time-out per Latina. Il gioco riprende, i nerazzurri non trovano la via del canestro, a differenza dei padroni di casa che con l’ulteriore tripla di Tommasini si porta sul 63-58 a 39″ dalla sirena. Nuovo time-out per coach Gramenzi. Si torna in campo, Fall riduce le distanze (63-60 a 35″). I pontini si affidano al fallo sistematico, Tommasini firma un libero (64-60). Henderson realizza la tripla del -1 (64-63 a 20″). Nuovo fallo sistematico, Tommasini segna un libero (65-63 a 12″). L’ultimo tiro di Fall non va a segno e la gara si conclude sul 65-63 in favore di Cento.