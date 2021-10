Pallamano, l’Hc Fondi si concede il bis: battuto il Girgenti

Seconda vittoria in altrettante gare per l’HC Banca Popolare di Fondi che, nel primo pomeriggio di sabato, si sbarazza agevolmente dei siciliani del Girgenti con il punteggio di 26-42 e sale a punteggio pieno in classifica.

Partiva subito con il giusto piglio la formazione ospite che, nel giro di 12’, era già sul +6 (3 9) trascinata dalle reti di Vanoli e Cañete. La parte centrale della prima frazione di gioco poteva essere definita una fase di stallo, mentre negli ultimi minuti Garcia e compagni allungavano sul +8 (11-19).





Il secondo tempo era pressoché sulla falsariga del primo, con i fondani che non si esprimevano al meglio in fase difensiva, ma giocava ottimamente in fase offensiva, sbagliando praticamente nulla. Ciò permetteva agli ospiti di prendere il largo sino al 26-42 finale messo a segno dal pivot di casa Hejede Larsson.

In casa rossoblù tutti i ragazzi a disposizione del tecnico De Santis si facevano trovare pronti – undici su dodici, infatti, andavano a referto -, avendo anche la possibilità di un buon minutaggio. Da segnalare, tra questi, l’esordio – con una buona prestazione condita da due reti – del giovane pivot, classe 2005, Speranza.

All’MVP del match, Federico Vanoli, il compito di raccontare il match di sabato: “Al di là del risultato finale, vista la lunghissima trasferta, è stata una partita dura. Tuttavia siamo stati bravi a fare il nostro gioco e guidare la partita, dall’inizio alla fine, al nostro ritmo. Ovviamente ci sono tante cose da migliorare, soprattutto in difesa, ma stiamo lavorando su quello in settimana e presto si vedranno i frutti”.

Dopo la domenica di riposo, nella giornata di lunedì i ragazzi cari al Presidente Marco De Meo torneranno in palestra per preparare al meglio il big match casalingo di sabato prossimo contro il Keyjey Pallamano Ragusa, una delle formazioni candidate alla vittoria finale del girone meridionale della Serie A2.

Girgenti-HC Banca Popolare di Fondi 26-42 (11-19 P.T.)

Girgenti: Tardino, Callari, Camilleri, Pace 2, Hejede Larsson 8, Mirotta, Couthinho Da Silva, Gelo 8, Mantisi 4, Rubino, Westberg 3, Scibetta 1. All. Calogero Gelo.

HC Banca Popolare di Fondi: Ciccolella 2, Panza 2, Miceli 2, Vanoli 12, Cañete 6, Garcia 1, De Luca 6, Livoli 1, Speranza 2, Trani, Morreale 1, Dieguez 7. All. Giacinto De Santis; 2°

All. Valerio Pinto.

Arbitri: Campailla-Guttadauro.