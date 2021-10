VIDEO – Luminarie a Gaeta, le tante novità della sesta edizione

“Favole di Luce” a Gaeta diventa cultura e arte. La presentazione in Comune per l’accensione e l’inaugurazione prevista per sabato 30 ottobre 2021.

Tante le novità, tra i monumenti e luoghi simbolo nazionali e internazionali che diventano attrazione luminosa per i tanti turisti che arrivano da ogni parte del centro Italia e non solo per vedere le favole di luce.





“FAVOLE DI LUCE”, L’INTERVISTA AL SINDACO COSMO MITRANO

Torre di Pisa, Torre Eiffel e le piramidi con le sfingi saranno tutte presenti quest’anno nella città del Golfo di Gaeta. A darne annuncio il sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano che come un fiume in piena inizia a parlare non più solo di luminarie a Gaeta, ma di un percorso che più iniziare abbracciare tutto il Golfo del sud pontino passando per Formia e arrivando fino a Minturno.

Ma non solo luminarie, perché quest’anno Gaeta arriva nell’ambito del turismo invernale anche la tappa mondiale delle sculture di ghiaccio.

GAETA TAPPA MONDIALE DELLE SCULTURE DI GHIACCIO