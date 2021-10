Trattamenti viso: quali sono i più apprezzati dalle donne?

I fattori genetici, i cambiamenti ormonali, i prodotti chimici aggressivi e le cattive abitudini alimentari possono rallentare la rigenerazione cellulare e avere un impatto significativo sulla nostra pelle. Il risultato è un invecchiamento cutaneo precoce che necessita di trattamenti d’urto specifici. Per attenuare le piccole rughe, il colorito spento o le discromie del viso, possiamo regalarci nutrimento e idratazione sottoponendoci a delle tecniche estetiche altamente professionali. Diamo uno sguardo ravvicinato al variegato panorama dei trattamenti viso più apprezzati dell’universo femminile.

Fotoringiovanimento con laser CO2 frazionato ablativo





Il fotoringiovanimento con il laser CO2 frazionato ablativo è un trattamento estetico non invasivo che ristabilisce un aspetto giovane e tonico della pelle del viso e genera la formazione di nuovo collagene. Questa tecnica innovativa prevede l’esecuzione di tanti piccoli forellini – che corrispondono ad un millesimo di millimetro – che giungono in profondità nel derma, cioè alla struttura che sorregge la pelle stessa.

Biorivitalizzazione viso

La biorivitalizzazione viso, nota anche come biolifting o biostimolazione, è un trattamento estetico di minima invasività. Rappresenta una delle più grandi rivoluzioni nel campo estetico ed è divenuta, nel giro di pochi anni, uno dei focus fondamentali dei trattamenti anti-età. Come spiega il magazine Consiglibenessere.org, si tratta di una tecnica di ringiovanimento basata sul recupero fisiologico dell’elasticità cutanea. Consiste in microiniezioni di acido ialuronico e farmaci biostimolanti, biocompatibili e riassorbibili allo strato più superficiale della pelle.

Peeling viso professionale

Il peeling chimico è un trattamento estetico professionale che consente di esfoliare la pelle del viso, rimuovere le cellule morte ed eliminare le impurità cutanee espulse quotidianamente dalle ghiandole sebacee. Si tratta di una profonda pulizia della pelle che stimola la formazione di collagene e conferisce un aspetto fresco e luminoso.

Trattamento a corrente galvanica per la rigenerazione cellulare

Il trattamento galvanico per il viso è una tecnica innovativa che tonifica e riattivare le cellule della pelle attraverso un massaggio. Questo trattamento risulta particolarmente utile per incentivare lo scambio cellulare e combattere i segni dell’invecchiamento. Grazie alla tecnica chiamata ionoforesi, è possibile trattare le rughe, stimolare l’iperpigmentazione e curare l’acne giovanile.

Radiofrequenza viso

La radiofrequenza estetica, nota anche come lifting senza bisturi, è un trattamento indolore che grazie all’uso di particolari macchinari medicali genera onde elettromagnetiche con cui è possibile rimpolpare la pelle e ridurre la lassità cutanea. Questa tecnica viene eseguita solo da medici estetici ed estetiste professioniste.

Trattamento ad ultrasuoni microfocalizzati

La tecnica estetica degli HIFU (ultrasuoni microfocalizzati) tratta in maniera soddisfacente il rimodellamento del terzo inferiore del volto e la lassità della pelle del collo. Questo trattamento ultra tech consente ai professionisti del settore di avere uno strumento non invasivo e indolore, che attraverso l’uso degli ultrasuoni microfocalizzati stimola in profondità il rinnovamento cellulare e la produzione di collagene.