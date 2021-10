Dopo lo “sfratto” dal Palamendola, la polisportiva Nuovi Orizzonti riparte da Minturno

Dopo più di un anno di stop a causa del Covid-19 e delle vicende legate al Palamendola, sede dove si svolgevano gli allenamenti della scuola di pattinaggio artistico a rotelle, la polisportiva formiana Nuovi Orizzonti è tornata più forte di prima, con la determinazione e la professionalità che da anni la contraddistingue nel panorama sportivo del comprensorio.

Dal 18 ottobre, infatti, sono ripresi con grande entusiasmo da parte delle tante

pattinatrici che da anni frequentano i corsi gli allenamenti sui pattini a rotelle sotto la

guida delle esperte e qualificate istruttrici Rosalba La Rocca e Teresa Amazzini,

affiancate quest’anno nel loro lavoro di formazione dalla giovane pattinatrice Manuela

Sansonetti.





La principale novità della ripresa è stato il cambio di sede degli allenamenti. Le vicende

legate al bando di affidamento dell’impianto sportivo Palamendola, oggetto ancora oggi di discussione presso il Tar (udienza fissata per la discussione della definitiva

sospensiva del procedimento di gara, in data 17/11/2021), hanno reso necessario trovare

una nuova sede per lo svolgimento degli stessi: “Sede trovata – spiegano dalla società – grazie alla disponibilità, comprensione e lunga visione dell’amministrazione comunale di Minturno, per il prestigio di ospitare nel proprio comune l’unica scuola di pattinaggio artistico a rotelle presente tra Roma e Napoli e far proprio tutto il movimento legato a questo meraviglioso sport, mettendo a disposizione, la tensostruttura con pavimentazione in parquet ubicata nell’area adiacente il Palaborrelli in via Cristoforo Colombo, sul lungomare di Scauri”.

Gli allenamenti sono ripresi a pieno regime e nel rispetto delle normative anti Covid-19

imposte dalla FISR. Si svolgono tutti i lunedì, mercoledì e venerdì a partire dalle 15:30 alle 18:30. “E’ uno sport che tutti possono praticare, senza distinzione di sesso, dai 4 anni in poi è possibile per tutti gli interessati effettuare delle prove nei giorni degli allenamenti dalle 16:30 alle 18, basta presentarsi presso la tensostruttura muniti solo della voglia di praticare un sport sano, completo e unico”, sottolineano dalla Nuovi Orizzonti. I pattini per le prove saranno messi a disposizione dalla polisportiva.