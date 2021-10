Ancora sopra i cinquanta il numero dei nuovi positivi al Covid-19, 59 per la precisione.

Tra i numeri spiccano i 19 casi di Aprilia e i 9 di Fondi.





Aumentano i positivi ma fortunatamente non i ricoveri: nelle ultime 24 ore ne risulta solo uno in più dopo due giorni a quota zero.

41 i guariti nelle ultime 24 ore e quasi 1500 i vaccinati.