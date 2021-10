Campodimele in Jazz, ospite Fabrizio Bosso

La rassegna musicale ‘Campodimele in Jazz’, aperta in bellezza lo scorso mese dal ‘Pietro

Condorelli Trio’, propone il secondo appuntamento per la serata di sabato 30 ottobre. Il successo riscosso e l’incoraggiamento del pubblico hanno convinto gli organizzatori e l’amministrazione comunale a continuare il loro sforzo per proporre cultura musicale attraverso un ospite di assoluta eccezione: Fabrizio Bosso.

Il trombettista torinese è uno dei maggiori talenti jazzistici europei, e vale la pena di ripercorrere il suo curriculum, anche se, per forza di cose, in maniera molto parziale. Infatti il numero di artisti internazionali con cui ha collaborato, e il numero di premi e riconoscimenti che gli sono stati assegnati nel corso della sua carriera sono sterminati: Maurizio Gammarco, Emanuele Cisi, Stefano Di Battista, Roberto Gatto, Flavio Boltro, Randy Brecker, Bob Mintzer, Steve Lacy, Irio De Paula, Carla Bley, Mike Gibbs, Steve Coleman sono solo alcune delle star che hanno suonato con lui, e basterà ricordare che nel 1999, a soli 22 anni, Bosso venne votato come miglior nuovo talento jazz italiano in un referendum condotto dalla autorevolissima rivista ‘Musica Jazz’. L’artista sarà affiancato dal ‘Freedom Jazz Trio’, composto da Claudio Borrelli alla batteria, Emiliano De Luca al basso e Lello Petrarca alle tastiere, tutti e tre musicisti di altissimo livello, che contribuiranno a costruire una serata musicale indimenticabile.