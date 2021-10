Latina Basket, presentazione ufficiale della squadra e delle nuove maglie

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 20 ottobre, presso la bellissima location dell’Hotel Fogliano, sul lungomare di Latina, è stata presentata ufficialmente la prima squadra della Benacquista Assicurazioni Latina Basket e le nuove maglie da gioco della stagione 2021/22.





Alla presenza del Sindaco di Latina, Damiano Coletta, e altre numerose Autorità del territorio pontino, il Presidente nerazzurro Commendator Lucio Benacquista ha aperto l’evento dando il benvenuto a tutti i presenti. Sono seguiti gli interventi del Sindaco, del Presidente del Penathlon Club Latina, Giuseppe Bonifazi, del Delegato del Coni Latina, Alessia Gasbarroni, del Vice Presidente Vicario della Fip, Gaetano Laguardia, del Presidente del Comitato Fip Lazio, Stefano Persichelli.

È stata data grande rilevanza al territorio e ai progetti legati al mondo dello sport: « E’ arrivato il momento che questa città possa regalare e regalarsi un nuovo impianto – ha dichiarato il Sindaco latinense – Mi impegnerò personalmente affinché questa cosa si possa realizzare per il bene dello sport a Latina. I tempi perché questo accada sono maturi e sarà mio dovere portare avanti questa cosa».

Altrettanta importanza ha rivestito l’impegno dimostrato in tutti questi anni, anche durante il difficilissimo periodo della pandemia, dalla famiglia Benacquista alla quale sono arrivati i ringraziamenti e i complimenti per quanto riesce a fare sul territorio, e non soltanto a livello sportivo: «È una realtà storica, un’istituzione – sottolinea Alessia Gasparroni – oggi in questa convention ci sono tutti gli ingredienti per una ricetta vincente, c’è la famiglia, pilastro della società; c’è la squadra, tutto un team composto da coloro che collaborano affinché la squadra regga, ci sono le istituzioni, che devono lavorare per realizzare le impiantistiche necessarie, c’è la cittadinanza. Questi momenti di contatto tra eccellenze sportive e la città sono importantissimi. Niente più dello sport suscita un’appartenenza al proprio territorio».

La nuova maglia della Benacquista Assicurazioni Latina Basket è stata realizzata in due versioni, quella con le classiche tonalità nerazzurre della città di Latina e quella arancione: «colore che esprime la forza, l’energia, la voglia di crescere, cosa che la nostra società ha sempre dimostrato di poter fare» come ha evidenziato Sabrina Benacquista.