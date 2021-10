Fondi, 53enne denunciato per spaccio

Giovedì mattina, a Fondi, i carabinieri della Tenenza locale hanno deferito all’autorità giudiziaria un 53enne del posto, già noto alle forze dell’ordine: è stato trovato in possesso di alcuni grammi di sostanze stupefacenti.

I militari del comandante Emilio Mauriello lo hanno sottoposto a perquisizione domiciliare, rinvenendo nello specifico 3.26 grammi di cocaina già suddivisa in 5 dosi, 0.95 grammi di eroina suddivisa in 6 dosi, una pallina di hashish dal peso di poco meno di un grammo e del materiale per il confezionamento della droga.