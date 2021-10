Elezioni Cisterna: la mappa del nuovo consiglio comunale

Dopo la proclamazione del neosindaco di Cisterna di Latina Valentino Mantini, nella giornata di giovedì ecco ufficializzare anche la composizione del nuovo consiglio comunale.

Tra i banchi della maggioranza – composti da 15 eletti – ci saranno cinque consiglieri della lista Conosco Cisterna, vale a dire Renio Monti, Gloria Pesce, Piero Paliani, Maria René Carturan e Quirini Mancini. Ad affiancarli, gli esponenti del Partito Democratico Andrea Santilli, Aura Contarino e Giovanni Santelli. Tre consiglieri anche per la civica Sempre Cisterna: Stefano Caianiello, Mascia Cicchitti e Francesco Maggiacomo. In maggioranza anche due rappresentanti del Movimento 5 Stelle, Elio Sarracino e Marco Capuzzi, ed altrettanti per la lista Innamorato Melchionna, Maria Innamorato e Gerardo Melchionna.





Nove, i seggi per l’opposizione consiliare. Insieme ai due aspiranti alla fascia tricolore non eletti, Antonello Merolla e Pierluigi Di Cori, nell’assise cittadina entrano per Fratelli d’Italia Vittorio Sambucci, Federica Agostini e Simonetta Antenucci; per Forza Italia Gino Cece; per la civica Cisterna città Marco Squicquaro; per la Lega Federica Felicetti; infine, per Prima Cisterna in minoranza ci sarà Massimiliano Leoni.