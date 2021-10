Agricoltura, Regione Lazio: “Oltre 1 milione per misura investimenti Ocm Vino”

“Abbiamo pubblicato oggi il bando della misura investimenti Organizzazione Comune Mercato Vino che stanzia 1.244.342 euro per la campagna 2021/2022. Si tratta di risorse importantissime per il settore del vitivinicolo, con l’obiettivo di sostenere gli investimenti materiali e immateriali per gli impianti di trattamento, le infrastrutture vinicole, le strutture di commercializzazione del vino, per migliorare il rendimento globale dell’impresa e aumentarne la competitività, senza tralasciare il miglioramento dei risparmi energetici, dell’efficienza globale e dei trattamenti sostenibili”. Così in una nota l’assessora ad Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Pari Opportunità della Regione Lazio, Enrica Onorati.

Tra gli investimenti ammissibili all’aiuto: la costruzione, ammodernamento, miglioramento e riconversione di beni immobili dell’azienda per la razionalizzazione e ottimizzazione dei processi produttivi mediante realizzazione, ristrutturazione, ampliamento e adeguamento delle strutture di trasformazione, confezionamento, commercializzazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti vitivinicoli, anche al fine del miglioramento ambientale; l’acquisto di macchinari e attrezzature nuove impiegate nella trasformazione, confezionamento, commercializzazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti vitivinicoli; l’acquisizione o sviluppo di programmi informatici, di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali.





Il bando scade il 15 novembre 2021. Tutti i dettagli su lazioeuropa.it