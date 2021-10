VIDEO – Gaeta, sub disperso ritrovato senza vita

Erano iniziate da questa mattina, da parte della Guardia Costiera e dei carabinieri dell’unità navale, le ricerche in mare di un sommozzatore disperso.

Si tratta un giovane di 33 anni di origini napoletane, la cui scomparsa l’aveva segnalata intorno le 8 di questa mattina un suo amico con cui si era immerso durante la notte nei pressi della spiaggia di Serapo del litorale di Gaeta per effettuare una battuta di pesca subacquea in apnea, non lontano della costa adiacente il monte Orlando.





Le ricerche si sono concluse nel peggiore dei modi. Intorno le 10 la persona è stata ritrovata priva di vita nello specchio d’acqua antistante la spiaggia di Serapo.

Sul posto, oltre alla Guardia Costiera e ai carabinieri, anche la Guardia di Finanza, coadiuvata da un elicottero.

