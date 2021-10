Arrampicatori in difficoltà, salvati a Sant’Agostino

Sono dovuti intervenire nel pomeriggio di martedì 19 ottobre sia i Carabinieri della tenenza locale che i Vigili del Fuoco del servizio alpino di Cassino per mettere in salvo due persone in difficoltà sulla Piana di Sant’Agostino a Gaeta.

Questi, una donna di 39 anni e un uomo di 72 non riuscivano a terminare la discesa in cordata a causa delle ferite riportate dall’uomo dopo una caduta accidentale.





Una volta portati a valle, il 72enne è stato trasportato presso l’ospedale di Latina con un trauma contusivo all’emitorace sinistro e varie escoriazioni sul corpo.