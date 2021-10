Visitare Roma in totale spensieratezza

Il turista

Il turista lo si riconosce dall’ abbigliamento comodo, espressione spaesata, ma anche già da metri di distanza grazie al suono delle rotelle sulla strada delle valigie che si ritrova a trascinare dietro di se malamente. Viaggiare comporta diverse dinamiche più o meno piacevoli, tra queste vi è proprio il trasporto e custodia dei propri bagagli. Che si tratti di una giornata, un paio di giorni settimane quel che è certo è l’apprensione di portare tutto ciò che potrebbe servire; ritrovandosi lontano da casa si è portati a pensare ad ogni immaginario e situazione possibile e di conseguenza il bagagaglio farà in fretta a riempirsi ed il suo peso ad aumentare. Meglio avere qualcosa in più che qualcosa in meno!

Che intralcio questo bagaglio

Spesso ci si ritrova a vagare per la città trascinandosi dietro i propri bagagli, pensando di non avere alcuna alternativa perchè magari gli orari dei trasporti e dell’alloggio non coincidono e quindi non vi è un luogo sicuro dove poter lasciare i propri effetti personali. Così scegliendo di tenerli con se per tutto il tempo ci si crea intralcio, fatica e apprensione, non riuscendo a godere a pieno delle meraviglie che offre la città poichè continuamente concentrati sul custodire in sicurezza e igiene le valige.





A volte si è costretti a rinunciare alla visita di qualche museo, attrazione luogo di interesse in quanto non accessbile con borse, zaini di grandi dimensioni e ovviamente il turista non sceglierà di lasciare i propri beni materiali incustoditi. Così la vacanza spensierata e rilassante si trasformerà in un incubo stressante. Spostarsi in una grande città, soprattutto frenetica come Roma, non è semplice con un grande carico aggiuntivo, si rischia di perdere qualche pezzo o di rovinare le proprie valige oltre al continuo pericolo di furto a cui stare attenti.

Arrivare a destinazione e poter lasciare i propri bagagli in alloggio è il sospiro di sollievo a cui si pensa dall’inizio del viaggio, ma quando non è possibile potrebbe succedere di dover rinunciare a parte della giornata per poter avere le coincidenze giuste evitando di rimanere ore in strada senza un appoggio. Perchè perdere ore preziose della propria permanenza a causa delle valigie quando esiste una soluzione veloce, comoda e poco dispendiosa ? Poter esplorare la città senza alcun peso sulla schiena non è solo un sogno, può diventare realtà.

La soluzione

Ad ogni problema si può trovare la soluzione. Infatti esistono ad oggi strutture adeguate dove a pochi euro si possono lasciare le proprie valige, zaini ed effetti personali perfettamente in ottime condizioni di sicurezza e pulizia in quanto la struttura è chiusa e sorvegliata. Se cerchi un deposito bagagli sicuro e conveniente, Radical Storage è la soluzione che fa al caso tuo!

Queste strutture sono un’ottima soluzione per evitare di sprecare tempo prezioso da poter dedicare alla visita della città; inoltre sono prenotabili da cellullare e altri dispositivi con pochi click e attivando la geolocalizzazione sarà suggerita la struttura più vicina e più comoda.

In alternativa si può inserire direttamente l’indirizzo del deposito che si preferisce raggiungere. In tutta la città di Roma sono sparpagliati i depositi sopracitati, in modo da poter scegliere quello con la posizione migliore per la tratta turistica ideata. Il cliente avrà a disposizione un’audioguida per accompagnare la visita della città.

Questo servizio di Radical Storage è davvero vantaggioso, in quanto il costo totale è posto sul singolo bagaglio indipendentemente dal peso; per questo motivo si potranno depositare dalle valigie più pesanti ed ingombranti a quelle più leggere senza sovraccosti, all’amontare di 5 euro ognuno. Il servizio è aperto 24 ore su 24, il cliente sarà sereno in qualsiasi circostanza perchè ad ogni collo sarà applicata una garanzia di sicurezza. La prenotazione anticipata è obbligatoria, il check-in durerà circa 3 minuti. Cosa aspetti basta un click per goderti in leggerezza la tua permanenza a Roma !