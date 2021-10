Furto ed estorsione al datore di lavoro: 4 braccianti arrestati

Quattro arresti per furto aggravato ed estorsione in concorso, da parte dei carabinieri. Tutto è iniziato lunedì pomeriggio, quando presso la Stazione di Campoverde di Aprilia si è presentato il titolare di una cooperativa agricola di origini camerunensi, residente a Latina: ha denunciato di aver subito poco prima, nei pressi della via Mediana, il furto di due telefoni cellulari ad opera di quattro operai nigeriani alle sue dipendenze. Una sottrazione finalizzata a estorcergli denaro, come raccontato dall’uomo.

In particolare, la vittima ha riferito agli inquirenti di aver avuto problemi nel retribuire i quattro per un lavoro eseguito nelle campagne di Campoleone, motivando il fatto con un ritardo nel saldo da parte del committente. Secondo le ricostruzioni i lavoratori nigeriani, non soddisfatti delle giustificazioni fornite dal denunciante, ad un certo punto hanno deciso di rubargli gli smartphone. Telefoni asportati direttamente dalle tasche del padrone, con la dichiarata intenzione di restituirli solo ad avvenuto pagamento.





Le immediate ricerche attivate dai militari dell’Arma di stanza a Campoverde hanno infine consentito alla pattuglie della sezione radiomobile del reparto territoriale di Aprilia di rintracciare ed arrestare il quartetto, che si era allontanato a bordo di un pullman in direzione Roma. Nella circostanza è stata recuperata anche la refurtiva, restituita al legittimo proprietario.