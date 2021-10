Fine della gestione commissariale a Formia: la lettera della dott.ssa Silvana Tizzano

A conclusione della gestione commissariale del Comune di Formia, la dott.ssa Silvana Tizzano, a nome anche delle sub-commissarie, dott.sse Monica Perna e Ada Asti, ha affidato le sue parole di saluto e ringraziamento ad una lettera diffusa nella giornata di ieri, lunedì 18 ottobre, dopo che lo spoglio delle schede elettorali aveva sancito l’elezione del nuovo sindaco di Formia, Gianluca Taddeo.

Di seguito il testo della lettera:





“A conclusione della gestione commissariale, iniziata il 15 gennaio 2021, nel restituire la guida di questa Amministrazione Comunale a chi ha conseguito il vostro consenso e la vostra fiducia, desidero rivolgere, anche a nome delle mie subcommissarie, dott.ssa Monica Perna e dott.ssa Ada Nasti, il più cordiale saluto alla comunità formiana, verso la quale esprimiamo i sensi della più sincera stima ed il compiacimento per aver fornito prova di equilibrio in un momento delicato ed ancora contrassegnato dalla emergenza COVID.

Nell’espletamento del ruolo, abbiamo messo in campo tutte le nostre energie, cercando di non perdere mai di vista l’esigenza di evitare che la vita amministrativa del Comune subisse negativi riflessi e rallentamenti dalla temporanea assenza degli organi elettivi.

In funzione di ciò, ci siamo rapportate con tutti coloro che, in qualsiasi circostanza, sono entrati in contatto con noi in termini di disponibilità, di collaborazione e di comprensione, anche allo scopo di infondere fiducia nella Pubblica Amministrazione, di cui abbiamo cercato di essere, in spirito di doveroso servizio, degne rappresentanti.

Con questi propositi, a mano a mano che ci siamo avvicinate ai vari e numerosi problemi, abbiamo profuso ogni impegno nel cercare di risolverli o avviarli a soluzione anche nell’ottica di lasciare ai nostri successori il percorso il più sgombro possibile da ostacoli e difficoltà.

Nel congedarci, desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento ai responsabili locali della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e dei Vigili del Fuoco e ai loro collaboratori che hanno costituito per noi sicuro punto di riferimento per la disponibilità dimostrata in ogni circostanza, assicurandoci vicinanza, ausilio e sostegno.

Un sincero grazie anche all’Associazione Ver Sud Pontino ed alla Croce Rossa, sempre presenti con la loro grande professionalità e disponibilità ed al nostro fianco in ogni situazione di emergenza e necessità e alla “Pro Loco”, con cui abbiamo messo in campo tantissime interessanti iniziative.

Grazie, infine, ai rappresentanti degli Enti pubblici, al mondo della scuola e dell’Associazionismo ed agli esponenti degli organi di informazione.

Rafforzate da questa impegnativa esperienza e, nella speranza di aver incontrato, in questo periodo, il vostro apprezzamento, formuliamo di cuore i più fervidi auguri di un futuro di progresso e benessere per questa città, della quale resterà in noi tutte un piacevole ricordo”.