Castelforte, completa la squadra del nuovo sindaco Pompeo

“Il Sindaco di Castelforte Angelo Felice Pompeo oltre alla Giunta Comunale e alla nomina dei consiglieri comunali delegati ha provveduto a firmare una serie di incarichi a cittadini per collaborare, direttamente con lui nello studio, nella programmazione e nell’organizzazione di alcuni settori specifici dell’amministrazione comunale”.

A renderlo noto è lo stesso ufficio stampa dell’Ente, che riporta quanto affermato dal neo sindaco Pompeo: “Ho chiamato a collaborare anche alcuni cittadini che per preparazione, competenza e passione specifica sono senz’altro un valore aggiunto. Castelforte ha bisogno dell’apporto di tutti quanti possono e vogliono contribuire a costruire una bella convivenza. Tra loro desidero anche far notare –conclude- che ho inserito un incaricato alla valorizzazione delle Terme che ho individuato in collaborazione con i termalisti ed è l’Avv.to Domenico Martini, rappresentante di una delle famiglie che da lunga data opera a Suio Terme”.





Il Sindaco, per la prima volta nella storia di Castelforte, ha inteso in sinergia con i termalisti, individuare uno di loro quale incaricato a seguire il settore termale con lo specifico obiettivo della sua valorizzazione.

Sempre nel campo dello sviluppo e valorizzazione del territorio sono stati incaricati: Giovanni Gattola per lo Sviluppo dei Centri Storici, Fabrizio Di Bello per la Programmazione a Suio Paese e Suio Valle, Raffaele Di Rienzo per la valorizzazione del centro di Suio Forma, Ottavio Russo per Manifestazioni ed eventi, Antonio Testa per l’Associazionismo, Giampaolo Testa Tradizioni popolari e Artigianato, Antonio Rossillo Parchi, Giardini e Arredo urbano, Giuseppe Caucci Memoria storica e valorizzazione del territorio, Antonella Lello Pari Opportunità, Giuseppe Zazzaro Trasporti, Claudio Fusco Sport, Giovanni Testa Sanità, Giovanna Di Nardo Associazioni di volontariato socio-sanitario e Assistenziali.

Inoltre sono stati attribuiti anche incarichi specifici per l’Urbanistica all’ing. Giuseppe Ciorra, alla Prof. Teresa Maccio per la Pubblica Istruzione e alla dott.ssa Patrizia Gaetano per i Rapporti Esterni e le Politiche comunitarie”.