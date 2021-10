Giunta isolana, Malingieri nominato vicesindaco

Nuovo vicesindaco a Ventotene.

Il primo cittadino Gerardo Santomauro, come numero due per la sua giunta, ha scelto Domenico Malingieri, riassegnandogli anche le deleghe ai trasporti, sport, turismo e felicità che aveva in precedenza.





L’esecutivo isolano è composto così da Santomauro, Malingieri e dall’assessore alla sanità, ambiente e riqualificazione di Santo Stefano, Francesco Carta.

Reintegrato infine in consiglio comunale il consigliere Silvestro Verde, che era stato sospeso il 21 maggio scorso.

Verde ha chiesto e ottenuto il reintegro, accordato dalla Prefettura di Latina, dopo che la Corte d’Appello di Roma lo ha prosciolto, per intervenuta prescrizione, da un’imputazione per abuso d’ufficio.