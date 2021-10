Nella mattinata di sabato, a Pontinia, i carabinieri della Stazione locale hanno tratto in arresto un 58enne residente in paese: è stato raggiunto da un’ordinanza emessa dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura di Latina e relativa all’esecuzione di una pena definitiva.

L’uomo, che in passato si era reso responsabile dei reati di evasione, ricettazione e riciclaggio, è stato tratto in arresto dai militari e associato in carcere. Dovrà contare una pena detentiva pari a 5 anni e 6 mesi.