Elezioni in provincia di Latina: i ballottaggi

AGGIORNAMENTO AFFLUENZA ORE 12.00. Affluenza in calo rispetto al primo turno in tutti e quattro i comuni al voto in provincia di Latina. Nello specifico: a Latina si sono recati ai seggi il 12,81% degli elettori (due settimane fa erano stati 16,05%), A Formia hanno votato l’11,16 degli aventi diritto (a fronte dell’11,84% di quindici giorni fa), a Cisterna l’11,76% (al primo turno erano stati alla stessa ora il 16,40%), a Sezze solo l’8,54%, (al primo turno l’11,85%).





Il conto alla rovescia è terminato: in quattro comuni della provincia di Latina la partita delle elezioni amministrative 2021 si chiude con il ballottaggio di domenica 17 e lunedì 18. Urne di nuovo aperte a Latina, Formia, Cisterna e Sezze.

La rilevazione dell’affluenza è prevista per le 12, le 19 e le 23 di domenica e a chiusura dei seggi alle 15 di lunedì

LATINA

Nel Comune capoluogo sono rimasti in corsa il sindaco uscente Damiano Coletta (35,5% al primo turno) e Vincenzo Zaccheo, aspirante primo cittadino di ritorno (48,5%).

FORMIA

Nel Comune del Golfo la sfida per lo scranno più altro del Municipio è tra Gianluca Taddeo (36,62% al primo turno) e Amato La Mura (27,45%).

CISTERNA DI LATINA

E’ un testa a testa tra Valentino Mantini (37,07%) e Antonio Merolla (35,87%), sindaco dal 2014 e il 2018.

SEZZE

Nel Comune dei Lepini sono in corsa Lidano Lucidi (39,43%) e Sergio Di Raimo (32,27%), già sindaco tra il 2017 e il 2021, fino all’arrivo del commissario prefettizio.