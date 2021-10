Carabinieri Formia, 7 denunciati e 10 segnalati

Proseguono con incisività i servizi di controllo del territorio posti in essere dai carabinieri della Compagnia di Formia coordinati dal comandante Michele Pascale, finalizzati in particolare alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio e dello spaccio di droga, nonché al monitoraggio della circolazione stradale e alla verifica del rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento della pandemia da coronavirus. Numerose, le pattuglie impiegate giorno e notte, portando negli ultimi giorni a un bilancio di 7 persone denunciate e 10 segnalate.

Andando nel dettaglio: