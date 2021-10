Associazione Bachelet, Pino Casale è il nuovo presidente

L’associazione Vittorio Bachelet ha eletto il nuovo presidente nella persona di Pino Casale, docente e presidente dell’Azione Cattolica di Monte San Biagio. Fanno parte del consiglio direttivo, oltre a Paolina Valeriano, presidente diocesano di Azione Cattolica, Marcello Noccaro, vicepresidente, Giorgio Di Perna, segretario, e Aurora De Luca, tesoriere.

“Sono onorato di poter guidare, insieme al consiglio direttivo da poco formato, la storica associazione Bachelet. Ereditiamo un’esperienza importante, che negli ultimi anni è stata sapientemente arricchita da Alfredo Carroccia e dal suo gruppo di lavoro. A noi è affidato il compito di ripartire con nuovo slancio dopo la pandemia e saper parlare con ritrovata fiducia, sia a chi ha sempre avuto nel cuore la Bachelet sia ai giovani che ancora non la conoscono. Guidati dal faro della fede di Vittorio Bachelet e di tutti coloro che come lui si sono ispirati alla dottrina sociale della Chiesa, vogliamo camminare con le realtà del territorio, prima tra tutte l’Azione Cattolica, per contribuire a dare speranza alle donne e gli uomini del nostro tempo” afferma il neo-presidente Casale.





L’associazione, nata su ispirazione dell’Azione Cattolica di Gaeta subito dopo la morte di Vittorio Bachelet ad opera delle Brigate rosse, promuove la riflessione culturale e la formazione socio-politica.