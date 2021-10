Volley Terracina, domenica l’esordio in campionato

Conto alla rovescia quasi terminato, all’ombra del Tempio di Giove. Domenica inizierà la nuova stagione della Volley Terracina, impegnata nel campionato di Serie C, girone C laziale. Dopo l’ultimo torneo svolto sotto pandemia, con piccoli gironi da sei squadre e con molte società che per scelta o per impedimenti vari, non hanno voluto o potuto schierare le proprie formazioni, si torna a calcare nuovamente i parquet con la struttura standard dei gironi e playoff finali.

La squadra biancoceleste, con il confermato coach Paolo Terenzi in panchina, si presenta ai nastri di partenza con qualche volto nuovo in formazione, come la nuova regista Noemi Noschese che dovrà orchestrare il gioco delle sue compagne. Ma, seguendo la linea verde a cui la società fa fede da sempre, a completare il roster ci sono tante giovani che hanno guadagnato la riconferma in prima squadra mettendosi in luce nella passata stagione.





“Gli obiettivi sono quelli di fare un buon campionato, puntando ai playoff e vedere poi cosa accadrà, cercando di valorizzare al massimo le giovani, cosa a cui il coach Terenzi ha sempre prestato particolare attenzione”, fanno sapere dalla Volley Terracina.

La prima gara, nella serata di domenica, vedrà le biancocelesti impegnate in trasferta sul campo del San Paolo Ostiense di Roma, squadra affrontata lo scorso campionato e contro cui Terracina si è imposta in entrambi i match, non senza faticare. Ma adesso sarà un’altra storia: “Le ragazze – dicono dalla società pontina – dovranno essere brave ad approcciare bene da subito la gara d’esordio e mettere in campo gli schemi provati durante tutta la preparazione pre-campionato”.