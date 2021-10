Ciclismo, Giro dell’Agro Pontino: tutto pronto per l’11° tappa

Sarà Borgo Santa Maria, nel Comune di Latina, la sede della prossima gara del circuito ciclistico itinerante ‘Giro dell’Agro Pontino‘, targato Opes: si svolgerà l’undicesima tappa in calendario, l’ottavo Trofeo Asd Nettuno, organizzato dall’omonima associazione sportiva ed in programma per domenica 17 ottobre.

“L’intento delle nostre gare – spiega Daniele Valerio, presidente del comitato provinciale Opes Latina – è quello di garantire nelle nostre località dei settori sportivi di livello. Nella fattispecie, la disciplina ciclistica ha trovato una sua salda collocazione nel territorio grazie a tutte le nostre società impegnate nella realizzazione delle gare. Ed anche quest’anno, nonostante le limitazioni e le difficoltà legate al periodo storico che stiamo vivendo, il Giro dell’Agro Pontino si sta confermando un appuntamento atteso e di richiamo delle domeniche pontine”.





Si assisterà a due partenze, che divideranno così il blocco di partenza in maniera omogenea. Stavolta i ciclisti saranno impegnati per le vie di Santa Maria per ben 70 km, suddivisi in 10 km a giro da ripetere per 7 volte. Il plotone attraverserà la S.P. 136 Monfalcone, proseguirà sulla S.P. 42 Alta e ancora sulla S.P. 39 Lungomare Pontino, per rientrare poi su Strada Santa Maria. L’appuntamento è fissato presso il Bar Salvador con ritrovo alle 8. Il giro prenderà il via a partire dalle 9.

Per non perdere tutti gli sviluppi della prossima tappa è possibile seguire i canali social dedicati agli eventi ciclistici 2021 su www.opeslatina.it, sulle pagine Facebook Opes Latina e Opes Ciclismo, su Instagram Opes Latina e girodellagropontino. Per ulteriori informazioni scrivere alla mail ufficiale ilgirodellagropontino@gmail.com.