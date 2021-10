(VIDEO) Bruciano le montagne, lotta contro il tempo di Vigili del Fuoco e volontari

Un vasto incendio sta divorando un versante del Monte Croce nel Comune di Terracina. Ettari di bosco stanno andando in fumo, sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco e i volontari Anc di Terracina nonchè la squadra di Sabaudia arrivata in ausilio e composta dal coordinatore Enzo Cestra e dal volontario Joseph Carboni.

Ancora è presto per stabilire le cause del rogo ma la pista più probabile resta quella dell’incendio doloso. Il fuoco sembra essere divampato improvvisamente da più punti proprio come se ci fossero degli inneschi. Le squadre stanno lavorando senza sosta garantendo assistenza anche ai residenti che hanno le abitazioni a minore distanza dalle fiamme. C’è molta apprensione.