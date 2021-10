Immobili confiscati alla criminalità: conferenza al Comune di Formia (#VIDEO)

Si è svolta ieri, giovedì 14 ottobre, presso la Sala Sicurezza del Comune di Formia, la sottoscrizione del comodato d’uso gratuito degli immobili siti in Formia – via Giorgio La Pira destinati ad alloggiamenti per il personale del Centro Navale della Guardia di Finanza.

All’appuntamento sono intervenuti il Commissario Straordinario di Formia dott.ssa Silvana Tizzano ed il Ten. Col. Giovanni D’Onorio De Meo, Capo Ufficio Amministrazione del Centro Navale, nonché il Generale di Brigata, Antonello Maggiore, Comandante del Centro Navale della Guardia di Finanza di Latina.





Collegati in video conferenza, il Prefetto di Latina, S.E. Dott. Maurizio Falco, ed il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, Col. t. ST Umberto Maria Palma.

Nel video che segue, le parole del Prefetto Falco, del Commissario Tizzano nonché del Gen. Maggiore.