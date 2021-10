Cisterna, scadute le concessioni dei loculi ‘lotto A’: le informazioni per i cittadini

“Il Comune di Cisterna di Latina informa che la concessione temporale dei loculi lotto A piano terra e primo, individuati nella tabella affissa all’entrata del civico Cimitero e pubblicata sul sito internet comunale, è giunta alla scadenza naturale”.

I familiari o aventi titolo dei defunti possono:

richiedere il rinnovo della concessione per anni 10 (dieci) dalla data di scadenza del medesimo (ove questo possibile);

procedere alla riduzione dei resti mortali inserendoli all’interno di apposita cassettina di zinco, ovvero disporre la cremazione dei resti mortali a proprie spese per collocarli all’interno di una celletta ossario/cineraria, all’interno di un loculo di parente;

chiedere la concessione d’uso di una celletta ossario/cineraria, previo pagamento dell’onere di concessione previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune;

depositare i resti mortali presso l’ossario comune Comunale.

I parenti o aventi diritto, dovranno comunque presentarsi presso l’Ufficio cimiteriale, sito al terzo piano della sede Comunale in Via Zanella n. 2, entro e non oltre il giorno 15 Novembre 2021 per dare comunicazione della loro volontà.

In caso di mancato riscontro, il Comune di Cisterna di Latina procederà alla estumulazione ordinaria dei resti mortali contenuti nei loculi con concessione scaduta, secondo le modalità stabilite dall’art. 77 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Per chiarimenti in proposito è possibile contattare l’Ufficio cimiteriale nei giorni di Mercoledì dalle ore 9.30 alle 12.00 e Giovedì dalle ore 15,00 alle 17,00 o ai seguenti numeri telefonici 06/96834286; 06/96834289; 06/96834222″.

Lo ha reso noto l’ufficio stampa del Comune di Cisterna di Latina.