Elezioni a Latina, i big nazionali a sostegno di Zaccheo e Coletta

Ieri in città Salvini, Meloni e Tajani, oggi Zingaretti e Letta

Sarà che Latina è il capoluogo di provincia del Lazio più vicino a Roma, sarà che la sua storia – anche politica – rappresenta da un lato l’occasione per centrodestra di riprendersi l’Amministrazione della città con Vincenzo Zaccheo e dall’altra per il centrosinistra (con il sostegno dei Cinque Stelle al secondo turno) di non perdere una città amministrata dal civico, ma di area progressista, Damiano Coletta. Sarà che un capoluogo fa politicamente gola a tutti, fatto sta che a Latina è arrivato il momento dei leader politici nazionali.

Lo spoglio del primo turno ha portato Zaccheo a poco da una storica elezione ormai a tanti anni dall’ultima volta che ha indossato la fascia tricolore e dall’altra il sindaco in carica Coletta molto più dietro.





Ma sappiamo che la partita del ballottaggio è sempre un’altra storia con altre dinamiche, non sempre di facile lettura.

Fatto sta che tra accuse e repliche siamo quasi alle battute finali di questa campagna elettorale, che si concluderà domani, venerdì 15 ottobre alla mezzanotte quando calerà il silenzio elettorale.

Nel frattempo, però, ieri è stata la giornata del centrodestra che ha messo uno accanto a l’altro i tre punti di riferimento dei tre principali partiti di centrodestra nazionali: parliamo di Matteo Salvini della Lega, Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia e Antonio Tajani di Forza Italia, tutti e tre insieme sul palco a sostenere Vincenzo Zaccheo.

Oggi è il giorno del centrosinistra che cala gli assi politici nazionali e i rappresentanti istituzionali regionali. Questa mattina a Latina sono sbarcati in centro Nicola Zingaretti e Daniele Leodori, rispettivamente presidente e vice presidente della Regione Lazio. Questa sera alle 20.30, invece, sarà la volta del segretario nazionale del Partito Democratico Enrico Letta.