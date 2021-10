Nella giornata di ieri, a San Felice Circeo, hanno dato esecuzione all’ordinanza per espiazione di pena detentiva in regime di arresti domiciliari, per un 52enne di Vibo Valentia. Ad emettere l’ordinanza la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina.

L’uomo deve scontare la pena residua di 6 mesi di reclusione poiché riconosciuto colpevole del reato di furto aggravato.





L’arrestato, è stato condotto presso la sua abitazione, dove rimarrà ristretto per l’espiazione della pena.