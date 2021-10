“The best Panettone of the world”, medaglia d’argento a “Maciste”

Tra i panettoni più buoni al mondo c’è quello di “Maciste” di Cori.

Andrea Ceracchi e Tiziana Apicella hanno partecipato alla terza edizione Campionato Mondiale Panettone “The best Panettone of the world”, che ha eletto “Il miglior panettone al mondo”, e si sono classificati al secondo posto.





La competizione è organizzata dalla Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria e Cioccolateria e la cerimonia di premiazione si è svolta a Roma, nella cornice di Palazzo Pallavicini.

Soddisfatti i pasticceri coresi: “Siamo orgogliosi di aver portato il nome di Cori in una finale in un campionato del mondo confrontandoci con grandi professionisti. Un prodotto così complesso e difficile nel realizzarlo, i prodotti della nostra terra racchiusi in una dolce pasta lievitata: uve, olio, miele, mosti. Un grande risultato che ci basta e ci rende felici nel proseguire la strada nel dare sempre il meglio”.

E a complimentarsi con Ceracchi e Apicella è stato anche il sindaco di Cori, Mauro De Lillis: “L’amministrazione comunale e la comunità tutta rivolge alla pasticceria “Maciste” di Andrea Ceracchi e Tiziana Apicella i più vivi complimenti per il prestigioso premio ricevuto. Tanti i partecipanti, tanti i concorrenti, ma la qualità, la passione e l’arte di “Maciste” hanno permesso all’attività artigianale corese di raggiungere il secondo posto: medaglia d’argento. Non nascondiamo un pizzico di orgoglio e che questo premio lo sentiamo anche po’ nostro”.